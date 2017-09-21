«Северсталь» дома обыграла «Куньлунь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 5:4 в пользу «Северстали».

В составе победителей отличились Адам Мазур (дважды), Руслан Карлин, Дмитрий Кагарлицкий и Александр Евсеевнков. У «Куньлуня» забивали Брэндон Дефацио (дважды), Андрей Костицын и Брэндон Ип.

«Северсталь» набрала 18 очков и занимает восьмое место на Западе. У китайского клуба 21 очко и шестое место.

23 сентября «Куньлунь» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Северсталь» дома примет «Адмирал».

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