«Северсталь» дома обыграла «Куньлунь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Куньлунь Ред Стар»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 5:4 в пользу «Северстали».
В составе победителей отличились Адам Мазур (дважды), Руслан Карлин, Дмитрий
Кагарлицкий и Александр Евсеевнков. У «Куньлуня» забивали Брэндон Дефацио
(дважды), Андрей Костицын и Брэндон Ип.
«Северсталь» набрала 18 очков и занимает восьмое место на Западе. У
китайского клуба 21 очко и шестое место.
23 сентября «Куньлунь» на выезде сыграет со «Спартаком», а «Северсталь»
дома примет «Адмирал».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Северсталь - Куньлунь Ред Стар - 5:4 (0:0, 2:1, 3:3)
Голы:
Мазур (Кагарлицкий, Карлин), 24:23 (1:0). Дефацио (Блэйкер), 32:54 (1:1). Карлин (Мазур, Васильев), 34:18 (2:1 - бол.). Кагарлицкий (Бумагин), 42:33 (3:1). Костицын (Вольски, Чипчура), 45:09 (3:2). Йип (Дефацио), 46:00 (3:3). Евсеенков (Кагарлицкий), 52:35 (4:3 - бол.). Мазур (Васильев), 56:05 (5:3 - бол.). Дефацио (Йип), 57:30 (5:4 - мен.).
Место и дата
21 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция