«Динамо СПб» – «Зенит». Сине-бело-голубые в меньшинстве отыграли два гола за две минуты

«Зенит» в матче 1/16 финала Кубка России против «Динамо СПб» сравнял счет, играя в меньшинстве.

В первом тайме отличились динамовцы Артем Кулишев и Максим Барсов. На 10-й минуте встречи красную карточку за фол последней надежды получил зенитовец Миха Мевля.

Во второй половине игры сине-бело-голубые сравняли счет благодаря голам Леандро Паредеса и Дмитрия Полоза на 60-й и 62-й минуте.



Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» ведет тестовую трансляцию.