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«Динамо СПб» – «Зенит». Сине-бело-голубые в меньшинстве отыграли два гола за две минуты

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит» в матче 1/16 финала Кубка России против «Динамо СПб» сравнял счет, играя в меньшинстве. 

В первом тайме отличились динамовцы Артем Кулишев и Максим Барсов. На 10-й минуте встречи красную карточку за фол последней надежды получил зенитовец Миха Мевля. 

Во второй половине игры сине-бело-голубые сравняли счет благодаря голам Леандро Паредеса и Дмитрия Полоза на 60-й и 62-й минуте. 

Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» ведет тестовую трансляцию.

Матч

Динамо СПб - Зенит - 2:2 (2:0)

Дополнительное время

Голы

Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2).

Состав

Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов

Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа, Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)

Предупреждения:

Песегов, 32; Цвейба, 74 - нет

Удаления:

нет - Мевля, 10

Место и дата

21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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