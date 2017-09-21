«Динамо СПб» – «Зенит». Сине-бело-голубые в меньшинстве отыграли два гола за две минуты
«Зенит» в матче 1/16 финала Кубка России против «Динамо СПб» сравнял счет, играя в меньшинстве.
В первом тайме отличились динамовцы Артем Кулишев и Максим Барсов. На 10-й минуте встречи красную карточку за фол последней надежды получил зенитовец Миха Мевля.
Во второй половине игры сине-бело-голубые сравняли счет благодаря голам Леандро Паредеса и Дмитрия Полоза на 60-й и 62-й минуте.
Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» ведет тестовую трансляцию.
Матч
Динамо СПб - Зенит - 2:2 (2:0)Дополнительное время
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа, Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция