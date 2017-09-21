«Динамо СПб» – «Зенит». Полоз забил первый гол за сине-бело-голубых

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз отличился в матче 1/16 финала Кубка России против «Динамо».

Полоз сравнял счет на 62-й минуте встречи. На 60-й первый мяч сине-бело-голубых забил Леандро Паредес. После первого тайма «Динамо СПб» вело со счетом 2:0 благодаря голам Артема Кулишева и Максима Барсова.

«Зенит» играл в меньшинстве с 10-й минуты из-за удаления Михи Мевли за фол последней надежды.

Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» ведет тестовую трансляцию.

Полоз перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года. В составе петербургского клуба нападающий провел 5 матчей.