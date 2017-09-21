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«Динамо СПб» – «Зенит». Полоз забил первый гол за сине-бело-голубых

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз отличился в матче 1/16 финала Кубка России против «Динамо».

Полоз сравнял счет на 62-й минуте встречи. На 60-й первый мяч сине-бело-голубых забил Леандро Паредес. После первого тайма «Динамо СПб» вело со счетом 2:0 благодаря голам Артема Кулишева и Максима Барсова.

«Зенит» играл в меньшинстве с 10-й минуты из-за удаления Михи Мевли за фол последней надежды.

Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» ведет тестовую трансляцию.

Полоз перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года. В составе петербургского клуба нападающий провел 5 матчей.

Матч

Динамо СПб - Зенит - 2:2 (2:0)

Дополнительное время

Голы

Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2).

Состав

Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов

Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа, Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)

Предупреждения:

Песегов, 32; Цвейба, 74 - нет

Удаления:

нет - Мевля, 10

Место и дата

21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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