«Динамо СПб» – «Зенит». Полоз забил первый гол за сине-бело-голубых
Нападающий
«Зенита» Дмитрий Полоз отличился в матче 1/16 финала Кубка России против «Динамо».
Полоз сравнял счет на 62-й минуте встречи. На 60-й первый мяч
сине-бело-голубых забил Леандро Паредес. После первого тайма «Динамо СПб» вело
со счетом 2:0 благодаря голам Артема Кулишева и Максима Барсова.
«Зенит» играл в меньшинстве с 10-й минуты из-за удаления Михи
Мевли за фол последней надежды.
Напомним, матч проходит на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский
спорт» ведет тестовую трансляцию.
Полоз перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года. В составе петербургского клуба нападающий провел 5 матчей.
Матч
Динамо СПб - Зенит - 2:2 (2:0)Дополнительное время
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа, Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция