Алексей Поддубский: Переломили ход игры с «Араратом» за счет характера и класса
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал победу над «Араратом» (2:1) в 1/16 финала Кубка России.
- У нас было несколько стопроцентных моментов в первом тайме, но затем пропустили обидный гол со стандарта. Хорошо, что смогли выправить ситуацию, проявить характер. Считаю, что счет закономерен.
- Разница в
классе сказалась?
- Помог характер, который проявила команда. Без него не смогли бы переломить ход матча. Кроме того, класс действительно сказался.
Матч
Арарат - СКА-Хабаровск - 1:2 (0:0)
Голы
Земченков 49 (1:0). Тараканов 67 (1:1 - автогол). Калинский 79 (1:2).
Состав
Арарат: Сугробов, Самошников, Тараканов, Квеквескири, Кацалапов, Хурцидзе, Ребко (Воронкин, 83), Пугин, Тобоев (Земченков, 27), Лебеденко, Павлюченко (Давидян, 82)
СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Гришко, Дедечко, Барбаро, Калинский, Баляйкин, Черевко, Корян (Федотов, 61), Никифоров, Казанков
Предупреждения:
Квеквескири, 48; Тараканов, 64; Самошников, 69 - нет
Место и дата
21 сентября 19:00, Стадион им. Э.А. Стрельцова, Текстовая трансляция