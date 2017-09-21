Алексей Поддубский: Переломили ход игры с «Араратом» за счет характера и класса

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал победу над «Араратом» (2:1) в 1/16 финала Кубка России.

- У нас было несколько стопроцентных моментов в первом тайме, но затем пропустили обидный гол со стандарта. Хорошо, что смогли выправить ситуацию, проявить характер. Считаю, что счет закономерен.

- Разница в классе сказалась?

- Помог характер, который проявила команда. Без него не смогли бы переломить ход матча. Кроме того, класс действительно сказался.