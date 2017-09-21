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Алексей Поддубский: Переломили ход игры с «Араратом» за счет характера и класса

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал победу над «Араратом» (2:1) в 1/16 финала Кубка России.

- У нас было несколько стопроцентных моментов в первом тайме, но затем пропустили обидный гол со стандарта. Хорошо, что смогли выправить ситуацию, проявить характер. Считаю, что счет закономерен.

- Разница в классе сказалась?
- Помог характер, который проявила команда. Без него не смогли бы переломить ход матча. Кроме того, класс действительно сказался.

Матч

Арарат - СКА-Хабаровск - 1:2 (0:0)

Голы

Земченков 49 (1:0). Тараканов 67 (1:1 - автогол). Калинский 79 (1:2).

Состав

Арарат: Сугробов, Самошников, Тараканов, Квеквескири, Кацалапов, Хурцидзе, Ребко (Воронкин, 83), Пугин, Тобоев (Земченков, 27), Лебеденко, Павлюченко (Давидян, 82)

СКА-Хабаровск: Криворучко, Пуцко, Гришко, Дедечко, Барбаро, Калинский, Баляйкин, Черевко, Корян (Федотов, 61), Никифоров, Казанков

Предупреждения:

Квеквескири, 48; Тараканов, 64; Самошников, 69 - нет

Место и дата

21 сентября 19:00, Стадион им. Э.А. Стрельцова, Текстовая трансляция

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