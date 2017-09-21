Гаджи Гаджиев: «Амкар» будет играть в полную силу каждый кубковый матч

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Факела» в 1/16 финала Кубка России. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

- Такой счет, что может показаться, что легкая игра была. На самом деле, нет. Все стало проще, когда «Факел» всей командой пошел вперед, и зоны оголились. Мы этим воспользовались, у нас все же более квалифицированные исполнители.

- Можно ли сказать, что теперь с вашей командой не так просто играть, как было в начале сезона?

- К сезону мы по ряду причин мы не совсем подготовились. Но все же с армейцами и с «Зенитом» у нас были такие игры, что мы достойно проиграли. Исполнители у них хорошие, они воспользовались ситуациями у наших ворот. Но и сказать, что у нас все проблемы решены и что мы сильные и грозные, нельзя. Проблемы остаются. И «Факел» в некоторых ситуациях эти проблемы обнажал. Мы теряли мячи в таких моментах, когда воронежцы начинали играть быстро и шли в отбор. Проблемы остаются, но мы стараемся их решать.

- Много команд премьер-лиги уже вылетели из турнира. Значит ли, что теперь «Амкар» будет ставить перед собой амбициозные задачи?

- Мы должны исходить из конкретных игр. Мы ехали сюда и понимали, что местная команда чуть менее квалифицированная, чем наша. Но «Локомотив» более квалифицированная команда, чем наша, однако мы же ее обыграли. Мы будем играть в полную силу в каждой кубковой игре и подход не будет с двойными стандартами. Посмотрим, что из этого выйдет, - цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».