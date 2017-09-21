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Тсонга обыграл Соузу и вышел в четвертьфинал St.Petersburg Open-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Француз Жо-Уилфрид Тсонга  обыграл португальца Жуана Соузу в матче 1/8 финала St.Petersburg Open со счетом 7:6, 3:6, 6:2.

В четвертьфинале Тсонга сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который в 1/8 финала обыграл итальянца Томаса Фаббиано.

Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.  

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