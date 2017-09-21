Тсонга обыграл Соузу и вышел в четвертьфинал St.Petersburg Open-2017
Француз Жо-Уилфрид Тсонга обыграл португальца Жуана Соузу в матче 1/8
финала St.Petersburg Open со счетом 7:6, 3:6, 6:2.
В четвертьфинале Тсонга
сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который в 1/8 финала обыграл итальянца Томаса
Фаббиано.
Напомним, турнир проходит
на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде
выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и
Хенри Континен.
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