Юрий Семин: Мы не должны были сегодня уступать

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после матча против «Крыльев Советов» в 1/16 финала Кубка России. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3 в дополнительное время.

- Наделали много ошибок, которые потом сами исправляли. Должны были выбраться из этой ситуации, но не удалось. По работе и самоотдаче игра получилась интересная. Предъявлять претензии футболистам будет неправильно, но ошибаться так нельзя.

- Сильно расстроены поражением? Большинство команд РФПЛ на этой стадии играет полурезервными составами.

- Конечно, поражение расстроило. Мы вложили много труда в этот матч, а через два дня игра в Ростове. Ни для кого не секрет, что «Крылья» одни из лидеров ФНЛ. Они хорошо играют, но, наверное, мы не должны были сегодня уступать.

- «Крылья» часто атаковали через левый фланг. Как оцените игру защитников?

- Я бы не сказал, что сыграли плохо. Наоборот, с этого фланга мы забили гол и создавали остроту.

- Как вам работа судей?

- Судья не совсем правильно принимал отдельные решения. На 90-й минуте Рыбуса борцовским захватом уронили в штрафной площади, - цитирует Семина официальный сайт «Локомотива».

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У хозяев поля отличился Евгений Башкиров (52-минута), у гостей - Алексей Миранчук (76-я) и Соломон Кверквелия (90-я). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок железнодорожников Неманья Пейчинович (84-я).

Во втором дополнительном тайме Данил Кленкин принес волжанам победу.

На следующей стадии турнира 25 октября самарцы встретятся с «Рубином», накануне обыгравшим «Оренбург» (2:0).