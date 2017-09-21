Юрий Семин: Мы не должны были сегодня уступать
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями
после матча против «Крыльев Советов» в 1/16 финала Кубка России. Напомним, что
его команда уступила со счетом 2:3 в дополнительное время.
- Наделали много ошибок, которые потом
сами исправляли. Должны были выбраться из этой ситуации, но не удалось. По
работе и самоотдаче игра получилась интересная. Предъявлять претензии
футболистам будет неправильно, но ошибаться так нельзя.
- Сильно расстроены поражением?
Большинство команд РФПЛ на этой стадии играет полурезервными составами.
- Конечно, поражение расстроило. Мы
вложили много труда в этот матч, а через два дня игра в Ростове. Ни для кого не
секрет, что «Крылья» одни из лидеров ФНЛ. Они хорошо играют, но, наверное, мы
не должны были сегодня уступать.
- «Крылья» часто атаковали через левый фланг.
Как оцените игру защитников?
- Я бы не сказал, что сыграли плохо.
Наоборот, с этого фланга мы забили гол и создавали остроту.
- Как вам работа судей?
- Судья не совсем правильно принимал
отдельные решения. На 90-й минуте Рыбуса борцовским захватом уронили в штрафной
площади, - цитирует Семина официальный сайт «Локомотива».
Во втором
дополнительном тайме Данил Кленкин принес волжанам победу.
На следующей стадии турнира 25 октября самарцы встретятся с «Рубином», накануне обыгравшим «Оренбург» (2:0).
Матч
Крылья Советов - Локомотив - 3:2 (0:0)
Голы
Башкиров 52 (1:0). Миранчук А. 76 (1:1). Пейчинович 84 (2:1 - автогол). Кверквелия 90 (2:2). Кленкин 108 (3:2).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Таранов (Чочиев, 100), Зотов, Надсон, Кленкин, Башкиров, Мияилович, Зинков, Ткачук, Немчанинов (Ланин, 75), Корниленко (Самодин, 63)
Локомотив: Медведев, Михалик, Кверквелия, Ротенберг (Рыбус, 56), Пейчинович (Коломейцев, 88), Денисов И., Миранчук А., Фернандеш (Миранчук А., 46), Тарасов, Лысов, Эдер
Предупреждения:
Башкиров, 32; Конюхов, 115 - Тарасов, 86; Михалик, 103
Место и дата
21 сентября 18:30, Металлург, Текстовая трансляция