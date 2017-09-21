«Спартак» в овертайме обыграл «Адмирал»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Адмиралом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 7:6 в пользу «Спартака».

В составе «Адмирала» по дублю сделали Виктор Александров и Дамир Жафяров. Также отличились Джеймс Райт и Владимир Ткачев. У «Спартака» забивали Дмитрий Юдин, Игорь Мирнов, Евгений Кулик, Райан Стоа, Алексей Пепеляев и Анатолий Никонцев, в активе которого дубль и решающая шайба в овертайме.

«Спартак» набрал 12 очков и занимает 12 место на Западе. У «Адмирала» 11 очков и 12 место на Востоке.

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