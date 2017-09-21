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«Спартак» в овертайме обыграл «Адмирал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Адмиралом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 7:6 в пользу «Спартака».

В составе «Адмирала» по дублю сделали Виктор Александров и Дамир Жафяров. Также отличились Джеймс Райт и Владимир Ткачев. У «Спартака» забивали Дмитрий Юдин, Игорь Мирнов, Евгений Кулик, Райан Стоа, Алексей Пепеляев и Анатолий Никонцев, в активе которого дубль и решающая шайба в овертайме.

«Спартак» набрал 12 очков и занимает 12 место на Западе. У «Адмирала» 11 очков и 12 место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Спартак - Адмирал - 7:6 О.Т. (2:1, 2:2, 2:3, 1:0)

Голы:

Александров (Ткачёв), 5:08 (0:1). Юдин (Бондарев, Хохлачёв), 12:40 (1:1). Мирнов (Стоа, Хохлачёв), 17:45 (2:1). Райт (Блум, Саболич), 20:33 (2:2 - бол.). Ткачёв (Александров, Земчёнок), 28:54 (2:3). Никонцев (Бондарев), 30:29 (3:3). Кулик (Мирнов, Хохлачёв), 35:31 (4:3). Александров (Краснослободцев, Ткачёв), 41:27 (4:4). Жафяров 48:10 (4:5). Жафяров (Григоренко), 50:22 (4:6). Стоа (Лещенко, Хохлачёв), 51:14 (5:6). Пепеляев 59:59 (6:6). Никонцев (Калинин), 62:03 (7:6).

Место и дата

21 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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