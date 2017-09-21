Андрей Тихонов: «Крылья Советов» заслужили победу своим огромным желанием

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями после матча против «Локомотива» в 1/16 финала Кубка России. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2 в дополнительное время.

«Я поздравляю свою команду. Для ребят это большая победа. Единственное, о чем я жалею – то, что мы не дотерпели одну минуту. Из-за этого пришлось играть еще полчаса. Различные недомогания, спазмы в дополнительное время были у Таранова, Ткачука, Башкирова. Это меня расстраивает. Команда старалась, ребята не жалели себя. Мы заслужили победу своим огромным желанием», - цитирует Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов».

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. У хозяев поля отличился Евгений Башкиров (52-минута), у гостей - Алексей Миранчук (76-я) и Соломон Кверквелия (90-я). Еще один мяч в свои ворота отправил игрок железнодорожников Неманья Пейчинович (84-я).

Во втором дополнительном тайме Данил Кленкин принес волжанам победу. На следующей стадии турнира 25 октября самарцы встретятся с «Рубином», накануне обыгравшим «Оренбург» (2:0).