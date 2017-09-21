Андрей Тихонов: «Крылья Советов» заслужили победу своим огромным желанием
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями
после матча против «Локомотива» в 1/16 финала Кубка России. Напомним, что его
команда победила со счетом 3:2 в дополнительное время.
«Я поздравляю свою команду. Для ребят это
большая победа. Единственное, о чем я жалею – то, что мы не дотерпели одну
минуту. Из-за этого пришлось играть еще полчаса. Различные недомогания, спазмы
в дополнительное время были у Таранова, Ткачука, Башкирова. Это меня
расстраивает. Команда старалась, ребята не жалели себя. Мы заслужили победу
своим огромным желанием», - цитирует Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов».
Основное
время матча завершилось со счетом 2:2. У хозяев поля отличился Евгений Башкиров
(52-минута), у гостей - Алексей Миранчук (76-я) и Соломон Кверквелия (90-я).
Еще один мяч в свои ворота отправил игрок железнодорожников Неманья Пейчинович
(84-я).
Во втором дополнительном тайме Данил Кленкин принес волжанам победу. На следующей стадии турнира 25 октября самарцы встретятся с «Рубином», накануне обыгравшим «Оренбург» (2:0).
Матч
Крылья Советов - Локомотив - 3:2 (0:0)
Голы
Башкиров 52 (1:0). Миранчук А. 76 (1:1). Пейчинович 84 (2:1 - автогол). Кверквелия 90 (2:2). Кленкин 108 (3:2).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Таранов (Чочиев, 100), Зотов, Надсон, Кленкин, Башкиров, Мияилович, Зинков, Ткачук, Немчанинов (Ланин, 75), Корниленко (Самодин, 63)
Локомотив: Медведев, Михалик, Кверквелия, Ротенберг (Рыбус, 56), Пейчинович (Коломейцев, 88), Денисов И., Миранчук А., Фернандеш (Миранчук А., 46), Тарасов, Лысов, Эдер
Предупреждения:
Башкиров, 32; Конюхов, 115 - Тарасов, 86; Михалик, 103
Место и дата
21 сентября 18:30, Металлург, Текстовая трансляция