Вито «kNg» Джузеппе: Разговоры о наших вечеринках заставили меня сорваться

Вито «kNg» Джузеппе опубликовал в своем фейсбуке пост, в котором рассказал об опоздании на финал DreamHack Montreal 2017 и об уходе из Immortals.



«Я знал, что игра начнется раньше 17:00, но все же решил вздремнуть. Еще только шла первая карта полуфинала — я был уверен, что успею вздремнуть, да еще и время останется. Мы с zakk проснулись в 15:30 и рванули в арену. Мы добрались туда за 10 минут, но уже опоздали. Нам не хватило пяти минут. Они могли бы и подождать, но да — правила есть правила. Мы были расстроены из-за всего, что произошло, а тут еще все эти шуточки про похмелье. Да, мы любим веселиться, но той ночью мы были трезвыми. Конечно, на такую ложь я ответил жестко. Раньше нас уже критиковали за то, чего мы не совершали. Проигрывать на турнирах из-за того, что кто-то проспал, конечно, глупо. Но проиграть из-за того, что кто-то напился ночью — совсем другое.



Когда я вернулся в Бразилию после DreamHack Montreal 2017, мне сказали, что меня накажут, но не сказали, как именно. Об этом мы должны были поговорить после матча против Counter Logic Gaming [на квалификации к EPICENTER]. Позже я написал в командном чате, что буду играть в этом матче, несмотря на джетлаг. Через 10 минут пришел Лукас «Steel» Лопес и сказал, что меня отстранили на месяц.



Я был зол, потому что никто из организации мне об этом не сообщил. После того как они проиграли первую карту, Лукас «LUCAS1» Телес и Энрике «HEN1» Телес попросили присоединиться к ним на следующей карте. По их словам, главный менеджер Ник Фен разрешил мне играть. В конце концов, это EPICENTER — крупный турнир. Я хотел помочь команде, поэтому согласился играть, несмотря на не лучшее самочувствие. После игры я увидел твит Ноя Винстона [владельца Immortals]. Вскоре он позвонил, и сказал, что я больше не в команде.



Counter-Strike — вся моя жизнь. Я боролся как мог, чтобы пробиться сюда. И у меня всегда был такой взрывной характер. Я и без того был расстроен, а разговоры о наших вечеринках заставили меня сорваться. Я совершил ошибку. Но это не заставит меня сложить руки. Игра еще не окончена».

Immortals уступила North со счетом 0:2 в финале DreamHack Montreal 2017. Бразильский коллектив получил техническое поражение на первое карте из-за опоздания к началу игры. После финала kNgV- угрожал убийством игроку Counter Logic Gaming Пуджану «FNS» Мехта, который заявил, что три игрока Immortals находились в состоянии похмелья.



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