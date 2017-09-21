Сергей Семак: Неоптимальный состав – не оправдание вылету «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча против «Олимпийца». Напомним, что его команда уступила в серии пенальти (1:4), а основное время завершилось вничью – 1:1.

«Результат для нас неприемлемый. Нужно было, конечно, забивать в тех моментах, которые у нас были и выигрывать. Моментов хватило бы не на один матч. Соперник старался, умирал на поле и ждал нашей ошибки. И они своего дождались. То, что мы играли не сильнейшим составом, не может служить оправданием.

Любая игра – повод для того, чтобы задуматься. Комментировать по персоналиям не буду, мы ошибки разберем внутри коллектива. Понравилось, с каким настроем вышли на игру, а во втором уже было меньше остроты. Долго раскачивались при 0:1, но смогли вернуться в игру. Потом были 30 минут, но не забили», - цитирует Семака «Р-Спорт».

У хозяев поля отличился Кирилл Маляров (57-я минута), у гостей - Исламнур Абдулавов (90-я). В серии пенальти точнее оказались волжане.

На следующей стадии турнира 25 октября «Олимпиец» встретится с «Шинником», накануне разгромившим «Урал» (3:0).