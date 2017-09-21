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«Вильярреал» и «Эспаньол» сыграли вничью, Черышев провел на поле 61 минуту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч шестого тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе, на 61-й минуте его заменил Роберто Сориано.

«Вильярреал» набрал семь очков и занимает восьмое место. У «Эспаньола» пять очков и 16-е место.

В следующем туре «Эспаньол» примет «Депортиво», а «Вильярреал» на выезде сыграет с «Хетафе».

Чемпионат Испании. Примера

6-й тур

Матч

Вильярреал - Эспаньол - 0:0

Состав

Вильярреал: Барбоса, Марио, Гонсалес А., Коста, Руис, Эрнандес, Черышев (Сориано Р., 61), Тригерос (Форнальс, 81), Бакка (Унал, 67), Бакамбу, Кастильехо

Эспаньол: Лопес П., Кариколь, Кансеко, Дардер, Лопес Д., Хурадо, Санчес, Фуэго, Пьятти (Хименес, 60), Баптистао (Гарсия, 68), Морено

Предупреждения:

Бакка, 31; Бакамбу, 41; Тригерос, 71; Гонсалес А., 74; Форнальс, 85 - Санчес, 77; Фуэго, 86

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

21 сентября 21:00, Мадригал, Онлайн-трансляция


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