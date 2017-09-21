«Вильярреал» и «Эспаньол» сыграли вничью, Черышев провел на поле 61 минуту
Матч шестого тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Эспаньолом»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе, на 61-й
минуте его заменил Роберто Сориано.
«Вильярреал» набрал семь очков и занимает восьмое место. У «Эспаньола» пять
очков и 16-е место.
В следующем туре «Эспаньол» примет «Депортиво», а «Вильярреал» на выезде
сыграет с «Хетафе».
Чемпионат Испании. Примера
6-й тур
Матч
Вильярреал - Эспаньол - 0:0
Состав
Вильярреал: Барбоса, Марио, Гонсалес А., Коста, Руис, Эрнандес, Черышев (Сориано Р., 61), Тригерос (Форнальс, 81), Бакка (Унал, 67), Бакамбу, Кастильехо
Эспаньол: Лопес П., Кариколь, Кансеко, Дардер, Лопес Д., Хурадо, Санчес, Фуэго, Пьятти (Хименес, 60), Баптистао (Гарсия, 68), Морено
Предупреждения:
Бакка, 31; Бакамбу, 41; Тригерос, 71; Гонсалес А., 74; Форнальс, 85 - Санчес, 77; Фуэго, 86
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
21 сентября 21:00, Мадригал, Онлайн-трансляция