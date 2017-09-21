«Вильярреал» и «Эспаньол» сыграли вничью, Черышев провел на поле 61 минуту

Матч шестого тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе, на 61-й минуте его заменил Роберто Сориано.

«Вильярреал» набрал семь очков и занимает восьмое место. У «Эспаньола» пять очков и 16-е место.

В следующем туре «Эспаньол» примет «Депортиво», а «Вильярреал» на выезде сыграет с «Хетафе».

Чемпионат Испании. Примера

6-й тур