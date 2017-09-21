Александр Точилин: За победу над «Зенитом» премия будет выше, чем в ФНЛ

Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.



- Иван Соловьев говорил, что был бы доволен дополнительными премиальными. Кто-то из руководства заходил, благодарил не только словами, но и финансово?

- Встретил гендиректора в коридоре, у нас за каждую победу и так есть вознаграждение. За победу над «Зенитом» премия выше, чем у нас в первенстве.



- Из Кубка России вылетели 10 команд премьер-лиги. Это на руку командам ФНЛ?

- Думаю, да.



- Когда «Зенит» забил дважды за две минуты, вы верили в победу?

- Главное, что ребята даже после этого провала заслужили победу. Та вера, которая была после первого тайма, сохранялась, передает слова Точилина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».