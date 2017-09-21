Александр Точилин: За победу над «Зенитом» премия будет выше, чем в ФНЛ
Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.
- Иван Соловьев говорил, что был бы доволен дополнительными премиальными. Кто-то из руководства заходил, благодарил не только словами, но и финансово?
- Встретил гендиректора в коридоре, у нас за каждую победу и так есть вознаграждение. За победу над «Зенитом» премия выше, чем у нас в первенстве.
- Из Кубка России вылетели 10 команд премьер-лиги. Это на руку командам ФНЛ?
- Думаю, да.
- Когда «Зенит» забил дважды за две минуты, вы верили в победу?
- Главное, что ребята даже после этого провала заслужили победу. Та вера, которая была после первого тайма, сохранялась, передает слова Точилина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини
Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.
На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.
В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).
Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».
Матч
Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция