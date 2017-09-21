Максим Барсов: Я прокинул мяч мимо Мевли и получил по ногам. Удаление правильное (видео)

Нападающий «Динамо СПб» Максим Барсов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.

- Смогли победить за счет желания и трудолюбия. Был план, и мы его выполнили. Сами понимаете, «Зенит» повыше уровнем, но командная работа дала результат.

- Как вам кажется, удаление и пенальти были справедливы?

- Конечно! В моменте с удалением Мевли я выходил один на один, а соперник сфолил.

- Значит, касание было?

- Да, я прокинул мяч и получил по ногам.

- Ощущаете, что сделали историческое дело?

- Пока нет. Все эмоции ушли остались на поле, пока только усталость.

- Удивлены обороной, которую выставил «Зенит»?

- Понимали, что у них будет ротация, но у них все игроки сильные.

- Даже 18-летний Капленко? Старались побольше через него играть?

- Нет, отталкивались от своей игры. Понимали, какой примерно будет состав и в целом готовились к «Зениту», – сказал Барсов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».