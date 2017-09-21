Максим Барсов: Я прокинул мяч мимо Мевли и получил по ногам. Удаление правильное (видео)
Нападающий «Динамо
СПб» Максим Барсов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в
Санкт-Петербурге» поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16
финала Кубка России.
- Смогли победить за счет желания и трудолюбия. Был план, и
мы его выполнили. Сами понимаете, «Зенит» повыше уровнем, но
командная работа дала результат.
- Как вам кажется,
удаление и пенальти были справедливы?
- Конечно! В моменте с удалением Мевли я выходил один на один, а соперник сфолил.
- Значит, касание
было?
- Да, я прокинул мяч и получил по ногам.
- Ощущаете, что
сделали историческое дело?
- Пока нет. Все эмоции ушли остались на поле, пока только усталость.
- Удивлены обороной,
которую выставил «Зенит»?
- Понимали, что у них будет ротация, но у них все игроки сильные.
- Даже 18-летний
Капленко? Старались побольше через него играть?
- Нет, отталкивались от своей игры. Понимали, какой примерно будет состав и в целом готовились к «Зениту», – сказал Барсов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль
в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима
Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.
На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец
Миха Мевля.
В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16
финала обыграл «Арарат» (2:1).
Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».
Матч
Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция