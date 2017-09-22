Михаил Коваленко: Матч в Хабаровске? Ничего сложного. «Динамо СПб» уже побеждало во Владивостоке (видео)

Полузащитник «Динамо СПб» Михаил Коваленко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.

- У меня пока только эмоции. Это фантастика - играть на таком стадионе. Короче, супер (смеется).

- У вас непростая история с уходом из «Зенита». Матч был принципиальный?

- Ну да, забрали в армию. Отслужил - ничего, бывает. Сейчас стараюсь в «Динамо СПб».

- Обсуждали судейские решения?

- Мне кажется, судейство было адекватное. Если говорить о ключевом моменте - наверное, пенальти. Хотя и после первого тайма вели 2:0, но потом пропустили. Ну ничего, так веселее вышло (смеется).

- Вам сложно было войти в такую игру?

- Тяжеловато, конечно. Но это футбол, что делать?

- Следующий матч Кубка России будет в Хабаровске.

- Мы уже летали во Владивосток и побеждали. Ничего сложного, – сказал Коваленко в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».