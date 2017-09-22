Михаил Коваленко: Матч в Хабаровске? Ничего сложного. «Динамо СПб» уже побеждало во Владивостоке (видео)
Полузащитник «Динамо СПб» Михаил Коваленко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.
- У меня пока только эмоции. Это фантастика - играть на таком стадионе. Короче, супер (смеется).
- У вас
непростая история с уходом из «Зенита». Матч был принципиальный?
- Ну да, забрали в армию. Отслужил - ничего, бывает. Сейчас стараюсь в «Динамо СПб».
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Обсуждали судейские решения?
- Мне кажется, судейство было адекватное. Если говорить о ключевом моменте - наверное, пенальти. Хотя и после первого тайма вели 2:0, но потом пропустили. Ну ничего, так веселее вышло (смеется).
- Вам сложно
было войти в такую игру?
- Тяжеловато, конечно. Но это футбол, что делать?
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Следующий матч Кубка России будет в Хабаровске.
- Мы уже летали во Владивосток и побеждали. Ничего сложного, – сказал Коваленко в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль
в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима
Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.
На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец
Миха Мевля.
В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16
финала обыграл «Арарат» (2:1).
Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против
«Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре
ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».
Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0) Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.). Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73) Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110 нет - Мевля, 10 21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Место и дата
Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110
нет - Мевля, 10
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция