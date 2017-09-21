Павел Киреенко: Судьи свистели то в нашу сторону, то в сторону «Зенита» (видео)

Нападающий «Динамо СПб» Павел Киреенко поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.

- Смогли победить за счет того, что в большинстве играли, отпускать такой матч нельзя было. Мы вели 2:0, незаслуженно было бы проиграть. В концовке мы собрались и забили гол. Для меня, как для воспитанника, матч был особенным.

- Судейство было объективным?

- Свистели и в нашу, и в их сторону. Проблемы у судей то были, то нет.



- Считаете, что добились исторического результата?

- Можно и так сказать. Идем в ФНЛ на третьем месте, стоит задача выйти в премьер-лигу, и там всех выигрывать.



- Что скажете по поводу «СКА-Хабаровска» - следующего соперника по Кубку?

- Это вязкая команда, с ней будет сложно играть. Думаю, они тоже хотят выиграть кубок. Мы тоже хотим выиграть, как тут не выиграть, если мы «Зенит» прошли! Вылетать в 1/8 финала уже как-то не хочется, – передает слова Киреенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

«Зенит» ушел от провала. Но провал догнал: «Динамо СПб» унизило Манчини

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».