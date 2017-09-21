Максим Рогов: Идут разговоры о победе «Динамо СПб» в Кубке России (видео)
Полузащитник «Динамо СПб» Максим Рогов поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.
- Ощущения невероятные. Наверное, удаление нам немного помогло. Но победили заслуженно. Атмосфера была потрясающая: многие ребята из нашей команды впервые играли при таком большом количестве зрителей. Спасибо всем за поддержку: слышали и наших фанатов.
- Часто после матчей «Зенита» у соперника бывают претензии. Удивлены, что судили объективно?
- Судили все по делу. И пенальти был, и удаление было.
- Чувствуете, что было историческое событие?
- Да, чувствую (улыбается).
- Много команд РФПЛ вылетело из Кубка. Может, «Динамо СПб» теперь замахнуться на триумф?
- Разговоры идут. Посмотрим, надо идти от игры к игре. Поедем в Хабаровск и будем там играть на победу.
- «Зенит» смог чем-то удивить?
- Это же «Зенит», как он мог не удивить? Считаю, в первом тайме мы соперника переиграли, во втором немного подустали. Все-таки играли против сильной команды, – передает слова Рогова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.
На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.
В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).
Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».
Матч
Динамо СПб - Зенит - 3:2 (2:0)
Голы
Кулишев 37 (1:0). Барсов 43 (2:0). Паредес 60 (2:1). Полоз 62 (2:2). Кулишев 112 (3:2 - пен.).
Состав
Динамо СПб: Книга, Бычков, Юрганов, Бабенков, Песегов, Коротаев (Киреенко, 64), Кулишев, Рогов (Коваленко, 85), Цвейба, Соловьёв (Маркосов, 73), Барсов
Зенит: Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Нобоа (Дзюба, 113), Паредес, Жирков (Кузяев, 55), Ригони, Капленко, Полоз (Дриусси, 73)
Предупреждения:
Песегов, 32; Цвейба, 74; Маркосов, 117 - Капленко, 110
Удаления:
нет - Мевля, 10
Место и дата
21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция