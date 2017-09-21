Максим Рогов: Идут разговоры о победе «Динамо СПб» в Кубке России (видео)

Полузащитник «Динамо СПб» Максим Рогов поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.

- Ощущения невероятные. Наверное, удаление нам немного помогло. Но победили заслуженно. Атмосфера была потрясающая: многие ребята из нашей команды впервые играли при таком большом количестве зрителей. Спасибо всем за поддержку: слышали и наших фанатов.

- Часто после матчей «Зенита» у соперника бывают претензии. Удивлены, что судили объективно?

- Судили все по делу. И пенальти был, и удаление было.



- Чувствуете, что было историческое событие?

- Да, чувствую (улыбается).



- Много команд РФПЛ вылетело из Кубка. Может, «Динамо СПб» теперь замахнуться на триумф?

- Разговоры идут. Посмотрим, надо идти от игры к игре. Поедем в Хабаровск и будем там играть на победу.

- «Зенит» смог чем-то удивить?

- Это же «Зенит», как он мог не удивить? Считаю, в первом тайме мы соперника переиграли, во втором немного подустали. Все-таки играли против сильной команды, – передает слова Рогова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Динамо СПб» обыграло «Зенит» со счетом 3:2. Дубль в составе бело-голубых оформил Артем Кулишев. Еще один гол на счету Максима Барсова. В команде Роберто Манчини забили Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

На 10-й минуте встречи красную карточку получил зенитовец Миха Мевля.

В 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».