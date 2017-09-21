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Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились все матчи 1/16 финала Кубка России. Стали известны все участники следующей стадии.

В 1/8 финал сыграют такие пары:

«Динамо СПб» — «СКА-Хабаровск»

«Олимпиец» — «Шинник»

«Авангард» Курск – «Тамбов»

«Ростов» — «Амкар»

«Спартак» (Москва) – «Спартак-Нальчик»

«Крылья Советов» — «Рубин»

«Томь» — «Тосно»

«Енисей» — «Луч-Энергия»

Базовый день проведения матчей этой стадии – 25 октября. Напомним, что десять клубов премьер-лиги не смогли пробиться в 1/8 финала. Это «Зенит», «Краснодар», «Анжи», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА, «Урал», «Ахмат», «Уфа» и «Локомотив».

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