Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Завершились все матчи 1/16 финала Кубка России. Стали известны все
участники следующей стадии.
В 1/8 финал сыграют такие пары:
«Динамо СПб» — «СКА-Хабаровск»
«Олимпиец» — «Шинник»
«Авангард» Курск – «Тамбов»
«Ростов» — «Амкар»
«Спартак» (Москва) – «Спартак-Нальчик»
«Крылья Советов» — «Рубин»
«Томь» — «Тосно»
«Енисей» — «Луч-Энергия»
Базовый день проведения матчей этой стадии – 25 октября. Напомним, что
десять клубов премьер-лиги не смогли пробиться в 1/8 финала. Это «Зенит», «Краснодар», «Анжи», «Динамо», «Арсенал», ЦСКА, «Урал», «Ахмат», «Уфа»
и «Локомотив».
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