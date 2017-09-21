Франция может отказаться от участия в Олимпиаде-2018 из соображений безопасности

Министр спорта Франции Лора Флессель заявила, что сборная страны может отказаться от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Как сообщает RT, министр отметила, что отказ от участия в Играх возможен, если безопасность команды не будет гарантирована на официальном уровне.

Позиция французской стороны связана с проведением КНДР испытаний водородного боезаряда для межконтинентальных баллистических ракет, а также самих ракет. Пхенчхан, который примет зимнюю Олимпиаду-2018, расположен всего в 80 км от границы между КНДР и Южной Кореей.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.