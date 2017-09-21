Франция может отказаться от участия в Олимпиаде-2018 из соображений безопасности
Источник: RT на русскомКомментарии
Министр спорта Франции Лора Флессель заявила,
что сборная страны может отказаться от участия в зимних Олимпийских играх 2018
года в Пхенчхане.
Как сообщает RT, министр отметила, что отказ
от участия в Играх возможен, если безопасность команды не будет гарантирована
на официальном уровне.
Позиция французской стороны связана с проведением КНДР испытаний
водородного боезаряда для межконтинентальных баллистических ракет, а также
самих ракет. Пхенчхан, который примет зимнюю Олимпиаду-2018, расположен всего в
80 км от границы между КНДР и Южной Кореей.
Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.
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