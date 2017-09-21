Неймар извинился перед игроками «ПСЖ» за стычку с Кавани
Нападающий «ПСЖ» Неймар принес извинения игрокам команды. Об этом сообщают
французские СМИ.
Как информирует L'Equipe, Неймар извинился перед партнерами за стычку
с Эдинсоном Кавани. Бразилец пока не знает французский язык, его слова
переводил другой бразильский игрок парижан Тиаго Силва.
Напомним, что во время матча «ПСЖ» против «Лиона»
(2:0) между Неймаром и Кавани возникали споры. Уругваец отказался
предоставить партнеру право на исполнение пенальти, после чего не смог
переиграть голкипера «ткачей» Антони Лопеша. По информации французских СМИ,
после игры в раздевалке «ПСЖ» Кавани и Неймар едва не подрались. Конфликт
погасил капитан команды Тиаго Силва.
Позднее в прессе появились сведения о том, что Неймар требует от
руководства клуба продать Кавани. На данный момент у Кавани семь голов, а у
Неймара – четыре. При этом список бомбардиров лиги 1 возглавляет форвард
«Монако» Радамель Фалькао, забивший девять голов в шести матчах.