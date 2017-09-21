Неймар извинился перед игроками «ПСЖ» за стычку с Кавани

Нападающий «ПСЖ» Неймар принес извинения игрокам команды. Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует L'Equipe, Неймар извинился перед партнерами за стычку с Эдинсоном Кавани. Бразилец пока не знает французский язык, его слова переводил другой бразильский игрок парижан Тиаго Силва.

Напомним, что во время матча «ПСЖ» против «Лиона» (2:0) между Неймаром и Кавани возникали споры. Уругваец отказался предоставить партнеру право на исполнение пенальти, после чего не смог переиграть голкипера «ткачей» Антони Лопеша. По информации французских СМИ, после игры в раздевалке «ПСЖ» Кавани и Неймар едва не подрались. Конфликт погасил капитан команды Тиаго Силва.

Позднее в прессе появились сведения о том, что Неймар требует от руководства клуба продать Кавани. На данный момент у Кавани семь голов, а у Неймара – четыре. При этом список бомбардиров лиги 1 возглавляет форвард «Монако» Радамель Фалькао, забивший девять голов в шести матчах.