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«Сельта» и «Хетафе» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч шестого тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Хетафе» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

У хозяев отличился Макси Гомес, у гостей – Анхель Родригес. «Сельта» набрала четыре очка и занимает 17-е место. У «Хетафе» пять очков и 14-я позиция.

В следующем туре «Сельта» на выезде сыграет с «Эйбаром», а «Хетафе» примет «Вильярреал».

Чемпионат Испании. Примера

6-й тур

Матч

Сельта - Хетафе - 1:1 (1:0)

Голы

Гомес М. 25 (1:0). Родригес А. 86 (1:1).

Состав

Сельта: Альварес, Фонтас, Мальо, Гомес С., Кастро, Эрнандес, Мендес (Мор, 60), Систо (Лоботка, 74), Санчес (Васс, 81), Гомес М., Аспас

Хетафе: Гуайта, Даконам, Антуньеш, Кала, Суарес, Дьедиу (Монтеро, 75), Бергара, Портильо (Родригес А., 56), Арамбарри, Молина

Предупреждения:

Санчес, 57; Гомес М., 69 - Даконам, 17; Антуньеш, 66; Суарес, 74; Хименес, 90

Судья:

Даниэль Трухильо (Испания)

Место и дата

21 сентября 22:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция


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