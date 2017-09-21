«Сельта» и «Хетафе» сыграли вничью

Матч шестого тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Хетафе» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

У хозяев отличился Макси Гомес, у гостей – Анхель Родригес. «Сельта» набрала четыре очка и занимает 17-е место. У «Хетафе» пять очков и 14-я позиция.

В следующем туре «Сельта» на выезде сыграет с «Эйбаром», а «Хетафе» примет «Вильярреал».

Чемпионат Испании. Примера

6-й тур