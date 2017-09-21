«Сельта» и «Хетафе» сыграли вничью
Матч шестого тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Хетафе» завершился
вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
У хозяев отличился Макси Гомес, у гостей – Анхель Родригес. «Сельта»
набрала четыре очка и занимает 17-е место. У «Хетафе» пять очков и 14-я
позиция.
В следующем туре «Сельта» на выезде сыграет с «Эйбаром», а «Хетафе» примет «Вильярреал».
Чемпионат Испании. Примера
6-й тур
Матч
Голы
Гомес М. 25 (1:0). Родригес А. 86 (1:1).
Состав
Сельта: Альварес, Фонтас, Мальо, Гомес С., Кастро, Эрнандес, Мендес (Мор, 60), Систо (Лоботка, 74), Санчес (Васс, 81), Гомес М., Аспас
Хетафе: Гуайта, Даконам, Антуньеш, Кала, Суарес, Дьедиу (Монтеро, 75), Бергара, Портильо (Родригес А., 56), Арамбарри, Молина
Предупреждения:
Санчес, 57; Гомес М., 69 - Даконам, 17; Антуньеш, 66; Суарес, 74; Хименес, 90
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
21 сентября 22:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция