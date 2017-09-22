Бетербиев проведет бой с Келлингом за титул чемпиона мира по версии IBF

Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев проведет бой с немцем Энрико Келлингом за титул чемпиона мира по версии IBF. Об этом сообщает TVA Sports.

По информации издания, бой состоится 11 ноября.

Бой Бетербиева и Келлинга должен был определить обязательного претендента на чемпионский поединок с Уордом, однако последний в четверг объявил о завершении карьеры.

Напомним, что 33-летний Андре Уорд победил во всех 32 боях на профессиональном ринге, в том числе 16 нокаутом. В последних двух поединках он одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым.