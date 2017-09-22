Глушаков подписал новый контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подписал новый трехлетний контракт с клубом. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, действующее соглашение 30-летнего Глушакова со «Спартаком» было рассчитано до июня 2018 года.

Напомним, что 30-летний полузащитник провел в составе «Спартака» 126 встреч во всех турнирах и забил 16 мячей. Глушаков вместе с красно-белыми стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.