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Глушаков подписал новый контракт со «Спартаком»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подписал новый трехлетний контракт с клубом. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, действующее соглашение 30-летнего Глушакова со «Спартаком» было рассчитано до июня 2018 года.

Напомним, что 30-летний полузащитник провел в составе «Спартака» 126 встреч во всех турнирах и забил 16 мячей. Глушаков вместе с красно-белыми  стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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