Александр Бубнов: Манчини в матче с «Динамо СПб» наступил на старые грабли

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от питерского «Динамо» в 1/16 финала Кубка России.

- Трудно сказать насколько состоятельным оказалось стартовое сочетание игроков, выставленное на игру Роберто Манчини, потому что уже на 10-й минуте его команда оказалась в меньшинстве. При этом факт, что «Зенит» не настроился на матч должным образом.

Ротация, безусловно, сказалась на качестве. Особенно это касалось линии обороны. На те же грабли Манчини, к слову, наступил в квалификации Лиги Европы, в ответной встрече с «Бней Иегуда». А тут все оказалось еще сложней.

Петербургское дерби стало лишним доказательством того, что к лидерам ФНЛ нужно относиться всерьез. И даже этого, как в случае с «Локомотивом» в Самаре, может не хватить до победы, - приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, «Динамо» в 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Следующий матч «Зенит» проведет 24 сентября на выезде против «Краснодара» в рамках 11-го тура РФПЛ, «Динамо СПб» в тот же день в 15-м туре ФНЛ встретится в Новосибирске с «Сибирью».