Два игрока «Арарата» могут попасть в молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной сборной России просматривает двух кандидатов, выступающих в московском «Арарате». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации издания, речь идет о голкипере Владимире Сугробове и защитнике Илье Самошникове.

Напомним, что российская команда проведет в октябре две отборочных встречи чемпионата Европы-2019 U21 c Австрией (6 октября) и Сербией (10 октября).

Ранее тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал расширенный состав команды на предстоящие матчи. Окончательный состав из 23 игроков будет назван в начале следующей недели.

Российская команда по итогам жеребьевки попала в седьмую отборочную группу ЧЕ-2019 U-21 вместе со сборными Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара.

31 августа сборная России сыграли в Москве вничью с Арменией - 0:0, а 5 сентября в Туле обыграли команду Гибралтара со счетом 3:0.