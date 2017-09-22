Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гендиректор «Динамо СПб»: На мой взгляд, судейство в матче с «Зенитом» было непредвзятым

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Динамо СПб» Дмитрий Рубашко прокомментировал судейство в матче 1/16 финала Кубка России против «Зенита» (2:2, 3:2 доп.вр.).

- Ругать судей или хвалить - дело неблагодарное. Если этих судей назначили на такой матч, значит, они являются квалифицированными. Команды, для которых матч закончился плохим исходом, частенько брюзжат на судей. Я же ничего такого не видел, на мой взгляд, судейство было абсолютно нормальным, непредвзятым, у меня нет ни одной претензии, - передает слова Рубашко ТАСС.

Добавим, «Динамо» в 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Николай Писарев: Буду ждать видеоповторы в российском футболе! Это недорогоГлавный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России против «Уфы» (1:1, 4:1 - по пенальти).«Обыграли «Зенит», теперь надо брать кубок». Дерзкое «Динамо СПб»«Обыграли «Зенит», теперь надо брать кубок». Дерзкое «Динамо СПб»Дзюба шутил про пирожки, а футболисты «Динамо СПб» наслаждались вниманием журналистов. И пользовались этим.Александр Бубнов: Манчини в матче с «Динамо СПб» наступил на старые граблиФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от питерского «Динамо» в 1/16 финала Кубка России.Михаил Коваленко: Матч в Хабаровске? Ничего сложного. «Динамо СПб» уже побеждало во Владивостоке (видео)Полузащитник «Динамо СПб» Михаил Коваленко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о победе (3:2) над «Зенитом» в матче 1/16 финала Кубка России.Александр Григорян: Только конченая свинья может вот так относиться к тренеруАлександр Григорян: Только конченая свинья может вот так относиться к тренеруГлавный тренер «Арарата» после проигранной кубковой игры со «СКА-Хабаровск» поделился своими размышлениями о матче.
Футбол
Эмилиано Ригони: Капленко – молодой парень. Ошибка могла произойти с кем угодно
Футбол
Леандро Паредес: Все усложнило удалении Мевли
Футбол
Неймар извинился перед игроками «ПСЖ» за стычку с Кавани
Олимпиада
Франция может отказаться от участия в Олимпиаде-2018 из соображений безопасности
все новости
Динамо СПб
Динамо СПбкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости