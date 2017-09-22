Гендиректор «Динамо СПб»: На мой взгляд, судейство в матче с «Зенитом» было непредвзятым

Генеральный директор «Динамо СПб» Дмитрий Рубашко прокомментировал судейство в матче 1/16 финала Кубка России против «Зенита» (2:2, 3:2 доп.вр.).

- Ругать судей или хвалить - дело неблагодарное. Если этих судей назначили на такой матч, значит, они являются квалифицированными. Команды, для которых матч закончился плохим исходом, частенько брюзжат на судей. Я же ничего такого не видел, на мой взгляд, судейство было абсолютно нормальным, непредвзятым, у меня нет ни одной претензии, - передает слова Рубашко ТАСС.

Добавим, «Динамо» в 1/8 финала сыграет со «СКА-Хабаровском», который в 1/16 финала обыграл «Арарат» (2:1).