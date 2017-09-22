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Николай Писарев: Буду ждать видеоповторы в российском футболе! Это недорого

Источник:  ФК «Олимпиец»Комментарии

Главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России против «Уфы» (1:1, 4:1 - по пенальти).

- Команды премьер-лиги по-разному отнеслись к Кубку. Уфимцы провели приличную ротацию состава, но, тем не менее, сегодня мы обыграли достойного соперника, с чем и хочу поздравить команду.

Мы тоже произвели изменения в составе, держа в уме игру в Питере через два дня с «Зенитом-2», который к тому же отдыхал, не принимая участие в розыгрыше Кубка России. По игре… Считаю, что мы должны были выигрывать в основное время. По судейству есть вопросы сразу по нескольким эпизодам. Так что я буду ждать видеоповторы в российском футболе! Это недорого, на самом деле…, - передает слова Писарева официальный сайт клуба.

На следующей стадии турнира 25 октября «Олимпиец» встретится с «Шинником», накануне разгромившим «Урал» (3:0).

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