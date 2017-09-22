Валерий Васильев: Ошибочная информация об участии в матче НХЛ? Достаточно весело было

Защитник «Северстали» Валерий Васильев поделился впечатлениями от победы над «Куньлунем» (5:4).

Все старались и бились. Наконец-то удалось забить больше двух шайб. И поэтому выиграли. Нужно продолжать играть вне зависимости от счета, не смотря на него. Надо делать свою работу, вот и все. Стараться наращивать темп. Не важно, как складывается матч: выигрываешь, проигрываешь, равенство – работать и все. От начала и до конца.

- Утренняя новость (ошибочная информация об участии Валерия в матче НХЛ, - прим.) как-то на Вас лично повлияла?

- Достаточно весело было – все посмеялись. Какой-то американец хорошо так напутал (смеется), - передает слова защитника пресс-служба череповецкой команды.

Добавим, что в следующем матче 23 сентября «Северсталь» дома примет «Адмирал».