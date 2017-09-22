«Леванте» разгромил «Реал Сосьедад» в матче 5-го тура чемпионата Испании
Соперник «Зенита» на групповой стадии Лиги Европы «Реал Сосьедад» крупно уступил в гостях «Леванте» в матче пятого тура чемпионата Испании.
Встреча прошла на поле стадиона «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами у «Леванте» отметились Чема, Хосе Луис Моралес и Энис Барди.
Отметим, что на 88-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул защитник «Реала» Диего Льоренте.
Напомним, что «Зенит» свой первый матч Лиги Европы против «Реал Сосьедад» проведет в Санкт-Петербурге 28 сентября. Вторая встреча состоится в Испании 7 декабря.
Матч
Леванте - Реал Сосьедад - 3:0 (1:0)
Голы
Чема 45 (1:0). Моралес 75 (2:0 - пен.). Барди 89 (3:0).
Состав
Леванте: Суарес, Тоньо, Поштиго, Чема, Лопес П., Барди, Рохер, Моралес (Гарсия С., 81), Кампанья (Дукур, 67), Алегрия, Джейсон (Иви, 36)
Реал Сосьедад: Рульи, A. Gorosabel (Одриосола, 67), Льоренте, де ла Белья, Элустондо (Каналес, 72), Ильярраменди, Субельдия, Прието, Вела, Виллиан (Орхильес, 58), Хуанми
Предупреждения:
Чема, 6; Барди, 14 - Льоренте, 44
Удаления:
нет - Льоренте, 88
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
21 сентября 23:00, Куитат де Валенсия, Онлайн-трансляция