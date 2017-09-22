«Леванте» разгромил «Реал Сосьедад» в матче 5-го тура чемпионата Испании

Соперник «Зенита» на групповой стадии Лиги Европы «Реал Сосьедад» крупно уступил в гостях «Леванте» в матче пятого тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на поле стадиона «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами у «Леванте» отметились Чема, Хосе Луис Моралес и Энис Барди.

Отметим, что на 88-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул защитник «Реала» Диего Льоренте.

Напомним, что «Зенит» свой первый матч Лиги Европы против «Реал Сосьедад» проведет в Санкт-Петербурге 28 сентября. Вторая встреча состоится в Испании 7 декабря.