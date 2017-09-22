Вадим Епанчинцев: Для тренеров такая игра - это очень тяжелое испытание

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (7:6 ОТ).

- Думаю, сегодняшняя игра понравилась болельщикам, присутствовавшим на матче, и зрителям, наблюдавшим за игрой по телевизору. Но для тренеров такая игра - это очень тяжелое испытание. Наша команда допустила много ошибок в обороне, но радует, что хорошо сыграли в атаке, бились до конца, сравняли счет и выиграли в овертайме, - передает слова Епанчинцева пресс-служба клуба.

Напомним, что после этой игры «Спартак» набрал 12 очков и занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции.