Александр Хохлачев: Это самый необычный матч в моей карьере в КХЛ

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (7:6 ОТ).

- Это самый необычный матч в моей карьере в КХЛ, и мы рады, что выиграли эту безумную встречу. Но наши ошибки не позволили нам спокойно выиграть встречу, будем их разбирать. У меня были матчи в карьере, когда я отдавал четыре передачи. Возможно, не в КХЛ, а в Америке, когда играл за фарм-клуб, - передает слова Хохлачева ТАСС.

Напомним, что после этой игры «Спартак» набрал 12 очков и занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 23 сентября красно-белые на своей площадке примут «Куньлунь».