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Александр Хохлачев: Это самый необычный матч в моей карьере в КХЛ

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (7:6 ОТ).

- Это самый необычный матч в моей карьере в КХЛ, и мы рады, что выиграли эту безумную встречу. Но наши ошибки не позволили нам спокойно выиграть встречу, будем их разбирать. У меня были матчи в карьере, когда я отдавал четыре передачи. Возможно, не в КХЛ, а в Америке, когда играл за фарм-клуб, - передает слова Хохлачева ТАСС.

Напомним, что после этой игры «Спартак» набрал 12 очков и занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 23 сентября красно-белые на своей площадке примут «Куньлунь».

Матч

Спартак - Адмирал - 7:6 О.Т. (2:1, 2:2, 2:3, 1:0)

Голы:

Александров (Ткачёв), 5:08 (0:1). Юдин (Бондарев, Хохлачёв), 12:40 (1:1). Мирнов (Стоа, Хохлачёв), 17:45 (2:1). Райт (Блум, Саболич), 20:33 (2:2 - бол.). Ткачёв (Александров, Земчёнок), 28:54 (2:3). Никонцев (Бондарев), 30:29 (3:3). Кулик (Мирнов, Хохлачёв), 35:31 (4:3). Александров (Краснослободцев, Ткачёв), 41:27 (4:4). Жафяров 48:10 (4:5). Жафяров (Григоренко), 50:22 (4:6). Стоа (Лещенко, Хохлачёв), 51:14 (5:6). Пепеляев 59:59 (6:6). Никонцев (Калинин), 62:03 (7:6).

Место и дата

21 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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