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Антонио Конте: У «Эвертона» одна из сильнейших команд чемпионата

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о сопернике по матчу четвертого раунда Кубка английской лиги.

- Этот будет очень сложный матч. У «Эвертона» одна из сильнейших команд чемпионата, но мы готовы встретиться с ними. Для нашего клуба важен каждый турнир. Мы будем биться за победу в каждой игре, и если футболисты будут действовать так же, как сегодня, я продолжу давать им шансы проявить себя. Я жду такой самоотдачи в каждом матче, - передает слова Конте официальный сайт «Челси».

Ранее стали известны все пары 1/8 финала Кубка английской лиги.

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