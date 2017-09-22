«Сент-Луис» отправил Торопченко в OHL, а Сергеева — в АХЛ

«Сент-Луис» отправил нападающего Алексея Торопченко в «Гелф Шторм» из юниорской лиги OHL, а защитника Дмитрия Сергеева — в фарм-клуб «Сан-Антонио» (АХЛ). Об этом информирует официальный сайт «Блюз».

Напомним, что 18-летний Торопченко в прошлом сезоне выступал в МХЛ за ХК МВД, в составе которого за 45 встреч набрал 31 (19+12) очко. Дмитрий Сергеев в прошлом сезоне выступал в молодежной североамериканской ECHL, где в составе «Норфолк Эдмиралс» провел 22 игры и набрал 4 (1+3) очка.