Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак (мол)- : -Анжи (мол)
Хоккей  Автомобилист- : -ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Волейбол  Украина- : -Россия
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сент-Луис» отправил Торопченко в OHL, а Сергеева — в АХЛ

Источник:  ХК «Сент-Луис Блюз»Комментарии

«Сент-Луис» отправил нападающего Алексея Торопченко в «Гелф Шторм» из юниорской лиги OHL, а защитника Дмитрия Сергеева — в фарм-клуб «Сан-Антонио» (АХЛ). Об этом информирует официальный сайт «Блюз».

Напомним, что 18-летний Торопченко в прошлом сезоне выступал в МХЛ за ХК МВД, в составе которого за 45 встреч набрал 31 (19+12) очко. Дмитрий Сергеев в прошлом сезоне выступал в молодежной североамериканской ECHL, где в составе «Норфолк Эдмиралс» провел 22 игры и набрал 4 (1+3) очка.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Агент Ягра: Будущее Яромира станет известно 5 октябряЯрослав Зидек, агент нападающего Яромира Ягра рассказал о том, когда станет известно будущее чешского хоккеиста.НХЛ признала ошибкой информацию об игре Васильева за «Филадельфию»Национальная хоккейная лига признала, что упоминание защитника «Северстали» Валерия Васильева в протоколе контрольного матча «Филадельфия Флайерз» - «Нью-Йорк Айлендерс» является технической ошибкой. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.«Я теперь не могу бить других ребят?!» Овечкин в шоке от запрета судей (видео)«Я теперь не могу бить других ребят?!» Овечкин в шоке от запрета судей (видео)В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.Первое поражение «Реала» в сезоне, победный дубль Промеса и вылет ЦСКА из Кубка России. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Дубль Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в матче с «Коламбусом»В рамках предсезонного матча НХЛ «Сент-Луис» на домашнем льду в овертайме обыграл «Коламбус» со счетом 3:2.
Футбол
СМИ: Глушаков подписал новый контракт со «Спартаком»
Бокс
Бетербиев проведет бой с Келлингом за титул чемпиона мира по версии IBF
Футбол
Эмилиано Ригони: Капленко – молодой парень. Ошибка могла произойти с кем угодно
Футбол
Леандро Паредес: Все усложнило удаление Мевли
все новости
Сент-Луис
Сент-Луискалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости