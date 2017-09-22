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Сергей Ковалев: Рад за Уорда, что он завершил карьеру

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился мнением о том, что американский боксер, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд принял решение о завершении карьеры.

- Не испытываю к нему никаких эмоций. Рад за него, что он завершил карьеру, - цитирует Ковалева ТАСС.

33-летний Андре Уорд победил во всех 32 боях на профессиональном ринге, в том числе 16 нокаутом. В последних двух поединках он одержал победу над Ковалевым.

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