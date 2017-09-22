НХЛ признала ошибкой информацию об игре Васильева за «Филадельфию»

Национальная хоккейная лига признала, что упоминание защитника «Северстали» Валерия Васильева в протоколе контрольного матча «Филадельфия Флайерз» - «Нью-Йорк Айлендерс» является технической ошибкой. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

«Континентальная хоккейная лига получила официальный ответ из НХЛ, в котором упоминание защитника «Северстали» Валерия Васильева в протоколе контрольного матча «Филадельфия Флайерз» - «Нью-Йорк Айлендерс» признано технической ошибкой.

В ответе также сказано, что Валерий Васильев не принимал участия в тренировочных матчах НХЛ и не проходит сборы в тренировочных лагерях клубов НХЛ», - говорится в сообщении пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что в итоговом протоколе матча, который состоялся в ночь на четверг между «Филадельфией» и «Айлендерс» (2:3) на официальном сайте НХЛ под 73-м номером значился Васильев, находящийся на контракте в «Северстали».