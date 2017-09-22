Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак (мол)- : -Анжи (мол)
Хоккей  Автомобилист- : -ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Волейбол  Украина- : -Россия
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Ягра: Будущее Яромира станет известно 5 октября

Источник:  ТАССКомментарии

Ярослав Зидек, агент нападающего Яромира Ягра рассказал о том, когда станет известно будущее чешского хоккеиста.

- Будущее Ягра станет известно 5 октября. Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября, после чего будут официальные новости о том, где хоккеист продолжит карьеру. Практически все, что сейчас пишут в интернете о том, где он 100-процентно продолжит карьеру, является слухами. Яромир хочет играть, но на данный момент нет точной информации о том, где он продолжит карьеру, — цитирует Зидека ТАСС.

Ранее стало известно об интересе к чешскому нападающему со стороны «Нефтехимика».

Однако позже Зидек опроверг факт переговоров с клубами КХЛ.

В прошедшем сезоне 45-летний Яромир Ягр провел 82 матча за «Флориду» и набрал 46 (16+30) очков. До этого была информация о его переговорах с «Калгари», но контракта с клубом НХЛ у него пока нет.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ признала ошибкой информацию об игре Васильева за «Филадельфию»Национальная хоккейная лига признала, что упоминание защитника «Северстали» Валерия Васильева в протоколе контрольного матча «Филадельфия Флайерз» - «Нью-Йорк Айлендерс» является технической ошибкой. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.«Сент-Луис» отправил Торопченко в OHL, а Сергеева — в АХЛ«Сент-Луис» отправил нападающего Алексея Торопченко в юниорскую лигу OHL, а защитника Дмитрия Сергеева — в фарм-клуб АХЛ «Сан-Антонио». Об этом информирует официальный сайт «Блюз».Александр Хохлачев: Это самый необычный матч в моей карьере в КХЛНападающий «Спартака» Александр Хохлачев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (7:6 ОТ).Вадим Епанчинцев: Для тренеров такая игра - это очень тяжелое испытаниеГлавный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (7:6 ОТ).Валерий Васильев: Ошибочная информация об участии в матче НХЛ? Достаточно весело былоЗащитник «Северстали» Валерий Васильев поделился впечатлениями от победы над «Куньлунем» (5:4).
Футбол
СМИ: Глушаков подписал новый контракт со «Спартаком»
Бокс
Бетербиев проведет бой с Келлингом за титул чемпиона мира по версии IBF
Футбол
Эмилиано Ригони: Капленко – молодой парень. Ошибка могла произойти с кем угодно
Футбол
Леандро Паредес: Все усложнило удаление Мевли
все новости
Яромир Ягр
Яромир Ягрвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости