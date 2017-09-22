Агент Ягра: Будущее Яромира станет известно 5 октября

Ярослав Зидек, агент нападающего Яромира Ягра рассказал о том, когда станет известно будущее чешского хоккеиста.

- Будущее Ягра станет известно 5 октября. Регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября, после чего будут официальные новости о том, где хоккеист продолжит карьеру. Практически все, что сейчас пишут в интернете о том, где он 100-процентно продолжит карьеру, является слухами. Яромир хочет играть, но на данный момент нет точной информации о том, где он продолжит карьеру, — цитирует Зидека ТАСС.

Ранее стало известно об интересе к чешскому нападающему со стороны «Нефтехимика».

Однако позже Зидек опроверг факт переговоров с клубами КХЛ.

В прошедшем сезоне 45-летний Яромир Ягр провел 82 матча за «Флориду» и набрал 46 (16+30) очков. До этого была информация о его переговорах с «Калгари», но контракта с клубом НХЛ у него пока нет.