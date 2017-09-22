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Игорь Захаркин: В численном большинстве «Югра» играет безобразно

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Локомотива» (2:3).

- Во втором периоде пять минут мы должны были реализовать и, в целом, у нас были хорошие шансы при игре «5 на 4». К сожалению, в численном большинстве мы играем безобразно, поэтому и проиграли матч в целом.

 Как изменения в составе команды повлияли на сегодняшнюю игру? Сегодня дебютировали Дмитрий Моня и Ондржей Витасек. Дмитрий сыграл неплохо в контексте всей игры. Видно, что и Витасек квалифицированный игрок, но пока еще не адаптировался. Я думаю, что это хорошие приобретения, - цитирует Захаркина официальный сайт команды.

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