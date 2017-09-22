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Элвер Рахимич: Вряд ли ЦСКА будет беречь силы во встрече с «Динамо»

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России между армейцами и «Динамо».

- ЦСКА всегда было тяжело играть с «Динамо», им постоянно чего-то не хватало. Но сейчас, когда бело-голубые только вернулись в премьер-лигу, я думаю, подопечным Виктора Гончаренко будет попроще. Понятно, что у армейцев плотный график и скоро им предстоит играть с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Чемпионов, но вряд ли они будут беречь силы во встрече с «Динамо». Все-таки чемпионат России - не менее важный турнир, - передают слова Рахимича «Известия».

Матч между «Динамо» и ЦСКА состоится 23 сентября на поле стадиона «Арена Химки». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

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