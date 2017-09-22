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Александр Бурмистров: Быть первыми игроками НХЛ в Китае - это довольно круто

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров рассказал о поездке в Китай, где в выставочном матче «Кэнакс» в четверг уступили «Лос-Анджелес Кингз» (2:5).

- Могу сказать, что сегодня нам пришлось довольно сложно. Матч был выставочным, но получился весьма серьезным и напряженным. Что мы, что «Лос-Анджелес» играли с большой самоотдачей. Мы не очень удачно начали встречу, но потом почти смогли отыграться. Жаль, что в концовке не получилось. Мы могли бы создать побольше моментов, но... Что ж, мы это переживем и будем двигаться дальше.

Лично я чувствовал себя хорошо, хотя было довольно жарко и последствия джет-лага еще дают о себе знать. Но в целом все было отлично.

Атмосфера была великолепной. Быть первыми игроками НХЛ в Китае - это довольно круто. Наверное, болельщиков могло быть и побольше, но все равно было здорово, - передает слова Бурмистрова официальный сайт НХЛ.

Добавим, что следующую игру «Ванкувер» проведет 23 сентября в Пекине. Соперником «Кэнакс» станет «Эдмонтон».

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