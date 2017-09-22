Сергей Веденеев: Не удивлюсь, если «Краснодар» и «Зенит» разойдутся миром

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом».

- «Краснодар» при Игоре Шалимове стал играть в менее «кружевной» футбол, чем при Олеге Кононове. Но зато теперь они организованнее действуют в обороне и меньше пропускают мячей. «Зенит» с приходом на тренерский мостик Роберто Манчини также стал более внимателен в защите. Раньше не все игроки петербуржцев возвращались отрабатывать в обороне при потере мяча. А при итальянском специалисте это происходит регулярно. Не удивлюсь, если команды разойдутся миром, не забив друг другу ни одного гола, - передают слова Веденеева «Известия».

Добавим, что матч между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 24 сентября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.