Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак (мол)- : -Анжи (мол)
Хоккей  Автомобилист- : -ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Волейбол  Украина- : -Россия
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Веденеев: Не удивлюсь, если «Краснодар» и «Зенит» разойдутся миром

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом».

- «Краснодар» при Игоре Шалимове стал играть в менее «кружевной» футбол, чем при Олеге Кононове. Но зато теперь они организованнее действуют в обороне и меньше пропускают мячей. «Зенит» с приходом на тренерский мостик Роберто Манчини также стал более внимателен в защите. Раньше не все игроки петербуржцев возвращались отрабатывать в обороне при потере мяча. А при итальянском специалисте это происходит регулярно. Не удивлюсь, если команды разойдутся миром, не забив друг другу ни одного гола, - передают слова Веденеева «Известия».

Добавим, что матч между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 24 сентября. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Элвер Рахимич: Вряд ли ЦСКА будет беречь силы во встрече с «Динамо»Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России между армейцами и «Динамо».Гендиректор «Динамо СПб»: На мой взгляд, судейство в матче с «Зенитом» было непредвзятымГенеральный директор «Динамо СПб» Дмитрий Рубашко прокомментировал судейство в матче 1/16 финала Кубка России против «Зенита» (2:2, 3:2 доп.вр.).«Обыграли «Зенит», теперь надо брать кубок». Дерзкое «Динамо СПб»«Обыграли «Зенит», теперь надо брать кубок». Дерзкое «Динамо СПб»Дзюба шутил про пирожки, а футболисты «Динамо СПб» наслаждались вниманием журналистов. И пользовались этим.Александр Бубнов: Манчини в матче с «Динамо СПб» наступил на старые граблиФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Зенита» от питерского «Динамо» в 1/16 финала Кубка России.СМИ: Глушаков подписал новый контракт со «Спартаком»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подписал новый трехлетний контракт с клубом. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Футбол
Гендиректор «Динамо СПб»: На мой взгляд, судейство в матче с «Зенитом» было непредвзятым
Футбол
Два игрока «Арарата» могут попасть в молодежную сборную России
Футбол
Александр Бубнов: Манчини в матче с «Динамо СПб» наступил на старые грабли
Футбол
СМИ: Глушаков подписал новый контракт со «Спартаком»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Сергей Веденеев
Сергей Веденееввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости