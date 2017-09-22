Райан Гецлаф: Меня очень порадовала неуступчивость «Анахайма» в прошлом сезоне

Нападающий «Анахайма» Райан Гецлаф рассказал об опыте, который его команда получила по ходу прошлого сезона.

- Я полагаю, что у нас все в порядке. Нельзя Кубок Стэнли выиграть в сентябре. Для этого нужно работать в течение всего сезона. Мне кажется, что в прошлом году мы все поняли, как нам надо играть по ходу сезона, и добились определённого успеха.

Меня очень порадовала неуступчивость команды, как она прибавляла по ходу сезона. Мы правильно отреагировали на проблемы, и это помогло нам в плей-офф. Мы уже знали, как надо вести себя в критических ситуациях, как бороться. В плей-офф надо забывать любые сыгранные матчи, победные или проигранные. Мы хорошо с этим справились, - передает слова Гецлаф официальный сайт НХЛ.