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«Ривер Плейт» забил восемь мячей «Хорхе Вильстерманну» и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 «Ривер Плейт» разгромил боливийский «Хорхе Вильстерманн» в четвертьфинале Кубка Либертадорес со счетом 8:0.

Пять мячей на свой счет записал нападающий «Ривер Плейт» Игнасио Скокко. Дублем отметился полузащитник Энцо Перес. Еще один мяч в этом матче забил Игнасио Фернандес.

Напомним, что первая встреча соперников завершилась победой боливийцев со счетом 3:0. Таким образом по сумме двух встреч «Ривер Плейт» вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Ланус» — «Сан-Лоренсо».

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