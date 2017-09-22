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Дмитрий Кагарлицкий: Пропустили четыре шайбы, для «Северстали» это не свойственно

Источник:  ХК «Северсталь»Комментарии

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлунь Ред Стар» (5:4).

- Матч оставил двоякое впечатление. С одной стороны, мы победили, взяли три очка. И это самое важное сейчас. С другой – мы пропустили четыре шайбы. Для нашей команды это не свойственно. В последних встречах мы не так много пропускали. За исключением игры со СКА.

Но, самое важное – это победа и три очка. Здорово, что реализовали численное преимущество, - приводит слова форварда пресс-служба череповецкой команды.

Добавим, что в следующем матче 23 сентября «Северсталь» дома примет «Адмирал».

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