Джонатан Куик: Для меня выставочный матч в Китае - часть тренировочного лагеря

Голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик рассказал о китайских болельщиках, которые наблюдали за выставочным матчем «Кингз» против «Ванкувера» (5:2).

- Для большинства этих зрителей сегодняшний матч наверняка стал первым в жизни соприкосновением с хоккеем. Для меня же это часть тренировочного лагеря и привыкания снова проводить на льду по 60 минут, - цитирует голкипера официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в следующем выставочном матче «Кингз» 23 сентября встретятся с «Анахаймом»

