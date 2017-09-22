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Джонатан Куик: Для меня выставочный матч в Китае - часть тренировочного лагеря

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик рассказал о китайских болельщиках, которые наблюдали за выставочным матчем «Кингз» против «Ванкувера» (5:2).

- Для большинства этих зрителей сегодняшний матч наверняка стал первым в жизни соприкосновением с хоккеем.  Для меня же это часть тренировочного лагеря и привыкания снова проводить на льду по 60 минут, - цитирует голкипера официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в следующем выставочном матче «Кингз» 23 сентября встретятся с «Анахаймом»

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