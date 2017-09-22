Шайба Хишира помогла «Нью-Джерси» переиграть «Монреаль»

Хоккеисты «Нью Джерси» переиграли «Монреаль» в предсезонном матче со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами у «Девилз» отметились Мирко Мюллер, Нико Хишир и Йеспер Брэтт, оформивший в этом матче дублем. У «Канадиенс» точный бросок на счету Эрика Гелинаса.

В следующей игре 24 сентября «Монреаль» встретится с «Оттавой». «Нью-Джерси» в тот же день сыграет с «Рейнджерс».

В другом предсезонной встрече «Бостон» в овертайме вырвал победу у «Филадельфии» со счетом 2:1.

У «Брюинз» заброшенными шайбами отметились Пол Постма и Кенни Агостино. У «Флайерз» точный бросок на счету Трэвиса Санхейма.