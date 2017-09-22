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Андрей Канчельскис: От того, что из Кубка России выбыло столько клубов РФПЛ, хорошо только «Спартаку»

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подвел итоги матчей 1/16 финала Кубка России.

- Высока вероятность увидеть команду из ФНЛ в финале Кубка России? Не знаю, но от того, что выбыло столько клубов РФПЛ, хорошо только «Спартаку».

Спартаковцы в этом сезоне сделают упор на этот турнир? Думаю, что да. Золотые медали они уже не выиграют, а в Лиге чемпионов дальше не пройдут. Остается турнир за кубок страны выигрывать. Хоть какой-то трофей выиграть обязательно надо, - цитирует Канчельскиса Rusfootball.Info.

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