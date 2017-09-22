Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак (мол)- : -Анжи (мол)
Хоккей  Автомобилист- : -ХК Сочи
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Волейбол  Украина- : -Россия
Хоккей  Металлург- : -Салават Юлаев
Футбол  Лилль- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анатолий Никонцев: Таких игр, как с «Адмиралом», в моей карьере не было

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (7:6 ОТ).

- Сегодняшняя игра складывалась тяжело - проигрывали, затем выигрывали, после снова проигрывали… Такие «качели». Хорошо, что всё хорошо закончилось. Плохо сыграли в обороне и хорошо в атаке.

- Помню ли такие безумные игры в своей карьере? Таких игр, чтобы команда сравнивала счет за две десятые секунды до конца основного времени, в моей карьере не было, не помню такого. Надо сразу вести в счете, выигрывать и не доводить до такого, - приводит слова форварда пресс-служба красно-белых.

Напомним, что после этой игры «Спартак» набрал 12 очков и занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 23 сентября красно-белые на своей площадке примут «Куньлунь».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Горди Дуайер: Нам еще повезло, что, когда побежали отыгрываться, не пропустили большеГлавный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:4).Дмитрий Кагарлицкий: Пропустили четыре шайбы, для «Северстали» это не свойственноНападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлунь Ред Стар» (5:4).Агент Ягра: Будущее Яромира станет известно 5 октябряЯрослав Зидек, агент нападающего Яромира Ягра рассказал о том, когда станет известно будущее чешского хоккеиста.НХЛ признала ошибкой информацию об игре Васильева за «Филадельфию»Национальная хоккейная лига признала, что упоминание защитника «Северстали» Валерия Васильева в протоколе контрольного матча «Филадельфия Флайерз» - «Нью-Йорк Айлендерс» является технической ошибкой. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.Александр Хохлачев: Это самый необычный матч в моей карьере в КХЛНападающий «Спартака» Александр Хохлачев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (7:6 ОТ).
Футбол
Гендиректор «Динамо СПб»: На мой взгляд, судейство в матче с «Зенитом» было непредвзятым
Футбол
Два игрока «Арарата» могут попасть в молодежную сборную России
Футбол
Александр Бубнов: Манчини в матче с «Динамо СПб» наступил на старые грабли
Футбол
СМИ: Глушаков подписал новый контракт со «Спартаком»
все новости
Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Анатолий Никонцев
Анатолий Никонцеввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости