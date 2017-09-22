Анатолий Никонцев: Таких игр, как с «Адмиралом», в моей карьере не было

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (7:6 ОТ).

- Сегодняшняя игра складывалась тяжело - проигрывали, затем выигрывали, после снова проигрывали… Такие «качели». Хорошо, что всё хорошо закончилось. Плохо сыграли в обороне и хорошо в атаке.

- Помню ли такие безумные игры в своей карьере? Таких игр, чтобы команда сравнивала счет за две десятые секунды до конца основного времени, в моей карьере не было, не помню такого. Надо сразу вести в счете, выигрывать и не доводить до такого, - приводит слова форварда пресс-служба красно-белых.

Напомним, что после этой игры «Спартак» набрал 12 очков и занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 23 сентября красно-белые на своей площадке примут «Куньлунь».