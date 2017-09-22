Горди Дуайер: Нам еще повезло, что, когда побежали отыгрываться, не пропустили больше

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:4).

— Поздравляю «Барыс» с победой. Это был очень упорный матч, с обилием физической борьбы. Соперники сражались от начала и до конца. Думаю, оба вратаря сегодня неплохо потрудились. У нас имелись хорошие моменты во втором периоде, чтобы забросить и вырваться вперед. А в третьем хорошие моменты были уже у обеих команд. Хозяева сумели забросить очень важную шайбу. Нашли способ, как завладеть преимуществом. Повели в счете. И нам еще повезло, что, когда побежали отыгрываться, не пропустили больше, - приводит слова Дуайера пресс-служба минского клуба.

Добавим, что в следующем матче 23 сентября «Динамо» на выезде сыграет с «Сибирью».