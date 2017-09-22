Игорь Никитин: ЦСКА хорошо играл только в третьем периоде

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (0:4).

- Поздравляю «Йокерит» с победой. Они хорошо играли на протяжении всей игры, мы же — только в третьем периоде. Этого недостаточно против такой дисциплинированной команды, как «Йокерит, — цитирует тренера пресс-служба армейского клуба.

Добавим, что в следующей игре 25 сентября ЦСКА сыграет дома со «Слованом».