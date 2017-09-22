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Вылет «Зенита» и «Локомотива» из Кубка России, новый контракт Глушакова и извинения Неймара. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.

«Динамо СПб» в дополнительно время обыграло «Зенит»  в 1/16 финала Кубка России и в следующем раунде встретится со «СКА-Хабаровском», который на этой же стадии турнира обыграл «Арарат» со счетом 2:1.

Ранее розыгрыш Кубка России покинули «Локомотив», уступивший в дополнительное время «Крыльям Советов», «Уфа», проигравшая в серии пенальти «Олимпийцу», и «Ахмат», уступивший «Енисею»

Таким образом, в четверг определились все пары 1/8 финала Кубка России

Соперник «Зенита» на групповой стадии Лиги Европы «Реал Сосьедад» крупно уступил в гостях «Леванте» в матче пятого тура чемпионата Испании.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подписал новый трехлетний контракт с клубом.

Нападающий «ПСЖ» Неймар принес извинения игрокам команды.

Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев проведет бой с немцем Энрико Келлингом за титул чемпиона мира по версии IBF.

Аргентиский «Ривер Плейт» разгромил боливийский «Хорхе Вильстерманн» в четвертьфинале Кубка Либертадорес со счетом 8:0 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

Два игрока «Арарата» могут попасть в молодежную сборную России.

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